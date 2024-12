Roma City contro Vigor: sfida cruciale al Bianchelli

La Roma City è un avversario da non prendere sotto gamba. La Vigor è avvisata: domenica pomeriggio (fischio d’inizio alle 15) sarà battaglia vera al "Bianchelli".

Quella capitolina è una rivale difficile da decifrare: nonostante i buoni propositi e le ottime referenze estive, le ambizioni non hanno mai trovato riscontro nei risultati.

La squadra di Boccolini, subentrato in corsa ad Agenore Maurizi, alterna prestazioni eccellenti, come dimostra la roboante vittoria contro l’Isernia di un paio di settimane fa per 1-4, a sconfitte di misura che stanno obbligando i romani a guardarsi le spalle. I 17 punti prodotti finora, gli stessi di Termoli e Recanatese, non rendono affatto tranquilla la situazione di classifica degli arancioblu, specie in un campionato così equilibrato.

La partenza di bomber Di Renzo, approdato al Ravenna in estate, è stato un duro colpo per il reparto avanzato. Ciò non significa che la Roma City sia sprovvista di leader carismatici: Luca Gelonese, ad esempio, è uno di questi: un profilo che, inoltre, conosce bene il calcio marchigiano avendo calcato i campi di Ancona, Samb e Vis Pesaro. Altri punti di forza sono Kilian Hernandez, ex Vastogirardi, lo scorso anno al Termoli e l’ex Ambrosiana Alessandro Costa.

Alla Vigor però interessa vincere, possibilmente attraverso un gioco fluido e divertente. Perciò si attende la spinta del "Bianchelli" per chiudere l’anno in bellezza e festeggiare un’altra vittoria in casa. Pochi, invece, gli appassionati in arrivo dalla Capitale: tant’è che il settore Gradinata resterà chiuso domenica pomeriggio. Non è attivo il servizio di prevendita per i sostenitori ospiti, che potranno acquistare il tagliando direttamente al botteghino dell’impianto senigalliese.

A tal proposito è già attivo il servizio prevendita dei biglietti e terminerà domenica mattina alle ore 10.

Come di consueto, i tagliandi sono acquistabili in prevendita nel Vigor Official Store di via Cattabeni, 41.

La società senigalliese ricorda ancora una volta gli orari di apertura: martedì dalle 9:30 alle 13, dal mercoledì al sabato dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19:30. La domenica invece dalle 9:30 alle 13. La vendita viene consigliata sia per evitare file al botteghino sia per risparmiare 2 euro su ciascun biglietto.

Verrà comunque autorizzata la vendita diretta al "Bianchelli", il giorno della gara. L’ apertura del botteghino è prevista 1 ora e 15 minuti prima del calcio d’inizio.

Nicolò Scocchera