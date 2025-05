Roma City e Vigor pareggiano 1-1: Roma City ai playout, Vigor decima

ROMA CITY 1VIGOR 1

ROMA CITY (3-5-2): Salvati, Giorgini (30’st Ofoma), Calisto (21’st Fradella), Bonello, Spina, Trasciani, Limongelli, Gelonese, Omohonria, Icardi, Costa (23’st Meola). All. Boccolini

VIGOR (4-3-3): Campani (40’st Piergiovanni), Alessandroni, Tomba, Pjetri (1’st Magi Galluzzi), Fernandez, De Angelis, Furini (12’st Gasparroni), Gabbianelli (20’st’ Carnevale), Alonzi, D’Errico (30’st Serio), Tenkorang. All. Antonioli

Arbitro: Cortese di Bologna

Reti: 27’pt Alonzi (V), 6’st Omohonria (R)

La Vigor chiude la stagione con un pareggio. L’1-1 di Riano, contro il Roma City, regala ai rossoblu il decimo posto in classifica.

I senigalliesi sono stati arbitri imparziali, proprio come sperava mister Mauro Antonioli, la squadra di Boccolini invece rosicchia un punto all’Isernia che retrocede direttamente in Eccellenza insieme alla Fermana. Tanto basta al Roma City per accedere al playout, ora però dovrà sfidare in trasferta il Sora con un unico risultato disponibile: la vittoria.

La compagine vigorina scende subito in campo con piglio ed a ridosso della mezz’ora trova il vantaggio. Un tiro velenosissimo di Gabbianelli viene respinto da Salvati, sulla ribattuta si avventa Alonzi che nella sua Roma trova il primo gol in campionato. Gara in discesa per i rossoblu, ma il Roma City ha bisogno di punti e si riversa in attacco. Ci prova Trasciani, a fine primo tempo lo imita Costa che si coordina benissimo, ma non inquadra lo specchio della porta.

Nella ripresa la Vigor si ripresenta immediatamente dalle parti di Salvati con D’Errico, tra i migliori dei suoi, ma il tiro dell’italo argentino, seppur pregevole, non trova il fondo della rete.

Tutta la manovra del Roma City si regge sulle geometrie di Gelonese, eppure il gol nasce da un cross dalla destra di Calisto, Omohonria, davanti alla porta, non deve far altro che appoggiare in rete.

Il Roma City torna così in carreggiata, ma la Vigor non ci sta e con il solito D’Errico sfiora di nuovo il gol del vantaggio. Salvati non trattiene, ma disinnesca con qualche patema lo spunto del numero 10 senigalliese.

Nel finale mister Antonioli concede minuti preziosi ai più giovani: dentro Serio, il portiere Piergiovanni, al debutto in prima squadra e Gasparroni. Proprio quest’ultimo va vicino al clamoroso gol nei minuti finali, ma il tentativo non trova fortuna.

Finisce con un pari che alla Vigor va più che bene, la testa è già al prossimo anno.

Nicolò Scocchera