Roma, Milano e Napoli più vicine da novembre. Voli di continuità a danese Dat e Volotea

Dal 1° novembre l’aeroporto di Falconara avrà collegamenti diretti e garantiti con Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli Capodichino e viceversa. L’Enac ha infatti concluso la procedura di gara biennale per i voli in regime di continuità territoriale, assegnando le rotte a Dat A/S, che opererà i collegamenti con Roma e Milano, mentre Volotea avrà in gestione la tratta con Napoli. Non ci sarà SkyAlps, che attualmente opera la continuità territoriale e aveva partecipato al bando.

La decisione arriva dopo mesi di attesa per la mobilità delle Marche, penalizzata dall’assenza di connessioni veloci con i principali hub nazionali. L’operazione era stata sollecitata più volte dalle istituzioni regionali e si inserisce nel quadro di una strategia che punta a rafforzare l’accessibilità del territorio, sia per i residenti sia per i flussi turistici. Solo pochi giorni fa, a Palazzo Chigi, era stato nominato il commissario straordinario per l’alta velocità lungo la dorsale Adriatica, Aldo Isi, amministratore delegato di Rfi.

Da un lato la prospettiva di un treno ogni otto minuti da Bologna a Lecce, dall’altro la possibilità per chi parte dalle Marche di raggiungere in tempi rapidi i nodi aerei di Roma, Milano e Napoli. Un risultato che non ha mancato di suscitare reazioni politiche. La segreteria regionale della Lega esprime "grande soddisfazione per l’aggiudicazione delle rotte in regime di continuità territoriale da e per l’aeroporto di Ancona, un risultato atteso da tempo che garantirà collegamenti stabili con Roma, Milano e Napoli a partire dal primo novembre". Nel testo si ringrazia l’Enac e si sottolinea l’impegno del ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, parlando di "un passo avanti determinante, soprattutto se si considera che fino a oggi questi collegamenti non esistevano".

Lorenzo Pastuglia