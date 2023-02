Alessandro D’Orsogna, amministratore delegato di Ancona International Airport: "Per la prima volta siamo riusciti a ottenere dalla Comunità europea i voli di continuità territoriale per Roma, Milano e Napoli, a vantaggio dei segmenti di traffico, da quello turistico a quello imprenditoriale, in una regione, le Marche, che ha la più alta penetrazione imprenditoriale d’Italia. Roma e Milano avranno la frequenza di due voli giornalieri, mentre Napoli avrà frequenza giornaliera. Sono rotte decisive per lo sviluppo del territorio e che saranno attivate in estate. Dopo avere ricevuto il parere definitivo della Ce, è iniziato l’iter per il bando, che sarà redatto dall’Enac. In primavera passeremo all’aggiudicazione delle offerte presentate dalle compagnie aeree.