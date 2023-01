Romagna, il futuro si chiama Rinaldo

"Anche se ho svolto tutta la preparazione con la prima squadra non mi aspettavo di esordire in questa stagione". Per il pivot, classe 2005, Mirco Rinaldo, la partita da incorniciare è stata la trasferta a Fasano in cui il numero 20 arancioblù ha pure segnato una rete. "Il debutto in Puglia non è stato facile a causa del lungo viaggio ma anche per la difficoltà della partita contro la formazione locale nella quale ho giocato 25 minuti". Mirco non sta nella pelle: "La rete nell’incontro d’esordio è stata la ciliegina sulla torta e quando sono andato alla conclusione ho sentito la tensione e la paura di sbagliare ma è andata per il verso giusto". Fondamentale è stato il supporto del tecnico Domenico Tassinari: "La fiducia del Tasso mi ha caricato molto per la partita". Non è stato il caso di Fasano ma i match casalinghi, pure se difficili, danno un vantaggio: "Le tribune sono sempre piene e quindi i tifosi trasmettono una carica da non credere insieme alla felicità di vincere una partita per loro". Rinaldo dimostra umiltà: "Sono cosciente che la mia chiamata è stata dovuta da alcune assenze ma ora continuerò a lavorare e si vedrà". Per la cronaca, Rinaldo ha disputato anche le sfide contro Cassano Magnago, Pressano e Siracusa.