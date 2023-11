Romagnoli, l’assessore al debutto: "Cambi di casacca insopportabili"

Ieri, la prima seduta di giunta per il neo assessore Simona Romagnoli. Una scelta contro cui continua a schierarsi l’opposizione consiliare. "Una assessora se ne va nel bel mezzo dell’esame della variazione di bilancio del Comune. Il sindaco prende la delega e arriva una nuova assessora, di passata area di centrosinistra, pescata infatti fuori dalla casa del centrodestra, perché evidentemente sfornito delle competenze. Un invito per il futuro lo vorrei fare a tutti i partiti, compresi quelli del centrosinistra. Il cambio di casacca è davvero insopportabile – spiega Stefania Pagani di Vola Senigallia –. È successo, sta accadendo e fa tanti danni. Si eviti la politica del ‘porta voti’". Dalle file di Fratelli d’Italia, invece, nessuna polemica. "Ripeto con tutta la trasparenza che mi appartiene caratterialmente, sono molto orgogliosa della scelta del sindaco Massimo Olivetti – spiega Silvia Tomassoni, consigliere comunale di Fratelli d’Italia –. Certo che se Simona Romagnoli non avesse accettato, mi sarei comunque resa disponibile per l’incarico, ma francamente con tanta difficoltà, visti gli impegni lavorativi a scuola, che non ho intenzione di abbandonare e tanto meno di mettere in secondo piano. La Tomassoni resta in panchina, ma continuerà a fare parte della squadra".

si. sa.