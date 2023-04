Romano: "Urbanistica, sindaco ancora assente"

"Il sindaco era assente per la terza volta". Il capogruppo del Pd Dario Romano evidenzia il silenzio del primo cittadino riguardo alle sue assenze durante l’approvazione di alcune pratiche urbanistiche. "Mentre il sindaco, per ciò che riguarda l’alluvione, continua con interviste e proclami rivolti agli stessi partiti che compongono la sua maggioranza, lo stesso eloquio e la stessa attenzione non sono rivolte ad altre questioni molto importanti. Infatti abbiamo appreso che, anche nella delibera di giunta 542022 relativa al comparto della Penna, il sindaco Olivetti era assente – spiega Romano - Solo in quella delibera, in una seduta di giunta di circa un anno fa dove sono stati approvati altri 16 atti.È la terza delibera a tema "urbanistica" nella quale il sindaco è assente, dopo quella sulle colonie ex Enel -atto di indirizzo dove si passa, nella lottizzazione, da 30 a 90 appartamenti circa- e un’altra sempre sul comparto della Penna. Abbiamo anche chiesto alla segretaria comunale se sul progetto non sia necessario comunque un passaggio in consiglio comunale, viste le modifiche a nostro avviso sostanziali. Da tre settimane, comunque, cerchiamo di capire dal sindaco i motivi della sua assenza da queste pratiche. I cittadini si interrogano e chiedono risposte su queste assenze. Un Sindaco deve sempre rendicontare in maniera trasparente l’attività politico-amministrativa ai propri cittadini. Su questo punto andremo avanti fino a quando non riceveremo risposte.".