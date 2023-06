Rombano i motori: sfreccia la Mille Miglia

di Silvia Santarelli

Le belle d’epoca sfilano in città e fino a domenica la Rotonda a Mare apre le porte a una mostra dedicata allo storico circuito cittadino, con le foto dei campioni che vi hanno corso nel grande interesse della città. È stata una mattinata ricca di emozioni quella di ieri per i tanti appassionati di motori d’epoca che hanno potuto ammirare le auto sfrecciare per le vie della città. Oltre 400 le auto storiche che, precedute dal Ferrari Tribute e accompagnata dalla 1000 Miglia Green hanno attraversato un percorso di circa 16 km dal Cesano fino a Marzocca, passando per il centro storico e il lungomare. Nel 2015 e nel 2019 Senigallia aveva ospitato la carovana che aveva fatto un pit stop timbri in piazza Garibaldi mentre ieri, curiosi ed appassionati hanno potuto attendere le auto al Foro Annonario. Oltre alla mostra allestita alla Rotonda, sono numerosi gli eventi collegati al passaggio delle Mille Miglia: alle 21, al cinema Gabbiano sarà la volta della proiezione di "Gli anni folli della velocità", un pluripremiato docu-film del senigalliese Gabriele Ogiva, con immagini spettacolari e originali del circuito. Sabato pomeriggio il vallato della Rocca Roveresca sarà trasformato in un parcheggio dei mezzi d’epoca, in attesa di partecipare la sera ad "Italianissima", il concorso per auto e moto italiane. Ma l’attesa è tutta per domenica giorno in cui si potrà fare un salto nel passato con la rievocazione del circuito storico. Si partirà dal parterre della Rocca per poi ripercorrere il tracciato originale, lo stesso dove hanno corso i grandi campioni di allora ma che sono rimasti nel cuore di tutti. Un primo grande evento in attesa di domenica, quando lo sport sarà ancora protagonista in città con l’attesa manifestazione ‘Nuoto Libera Tutti’, una giornata all’insegna dell’inclusività.