Rombo al sale e purè al tartufo estivo

L’istrionico e irriducibile creativo chef Due Stelle Michelin Moreno Cedroni, titolare della ‘Madonnina del Pescatore’, ‘Il Clandestino’ e ‘Aniko’ propone come secondo il rombo al sale, purè liquido al tartufo estivo, carota viola acidulata.

Una preparazione alla portata di tutti quella della ricetta per quattro persone che prevede per la pasta di sale di mescolare con le mani 500 gr di sale fino, 300 gr di albume e 100 gr di farina, poi tagliare un rombo da circa 1 kg in 4 pezzi, togliendo la testa, ed avvolgere ogni pezzo con della lattuga di mare. Per il purè cuocere in un sacchetto al microonde 300 gr di patata rossa a pezzi fino a cottura, poi passare nel passapatate, aggiungere 100 gr di burro a pezzetti e 150 gr di latte scaldato con 20 gr di tartufo nero estivo grattato e regolare con 3 gr di sale. Per la carota viola tagliare a fette nel verso della lunghezza dopo averle sbucciate 100 gr di carota viola tagliata a dadini e aggiungere 2 gr di sale, un pizzico di peperoncino in polvere ed una grattata di buccia di limone.

Modellare la pasta di sale in ogni pezzo di rombo, sotto e sopra, infornare a 180° per circa 20 minuti, la temperatura al cuore dovrà essere di 50°. Infine pulire il rombo ed accompagnarlo con il purè e la carota a dadini, accompagnando l’impiattamento con cura. Il consiglio è quello di accompagnare il piatto con un bicchiere di Mossone, il rosso rubino versatile e pluripremiato dell’Azienda Santa Barbara, che si sposa magnificamente anche con piatti di pesce.