Romeno irreperibile trovato e denunciato

Doveva starsene in casa e invece si era reso irreperibile: denunciato dalla polizia un 41enne rumeno. Nel corso dei servizi di prevenzione generale, svolti anche nella fascia serale, i poliziotti del commissariato jesino, intorno alle 23 hanno controllato il sorvegliato speciale che aveva la prescrizione di permanere in casa dalle 22.30. Qui la sorella spiegava che il fratello non aveva ancora fatto rientro. Vani i tentativi di raggiungerlo al telefono. Pertanto, una volta rintracciato, l’uomo è stato denunciato a piede libero per inosservanza della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.