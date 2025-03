"Romeo e Giulietta, musiche per la danza": un viaggio nel tempo

"Romeo e Giulietta, musiche per la danza". E’ il titolo dell’evento di oggi (ore 17) al Teatro La Fenice di Senigallia, e che segna l’incontro tra la stagione della Form e quella di ‘Senigallia Concerti’, rassegna organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Culturale Lemuse, e la direzione artistica di Federico Mondelci. A dirigere la Filarmonica sarà Matthias Bamert (nella foto). L’eterna e tragica storia d’amore dei due giovani amanti veronesi arriva in musica a fine Settecento. E proprio la musica, fino ad oggi, è stata in grado di raccontare la triste vicenda con tutti i generi e i linguaggi possibili, dall’opera alla canzone, dal poema sinfonico al balletto, fino al musical.

In questo concerto si viaggia tra fine Ottocento e metà Novecento con Carl Maria von Weber e Sergej Prokofev. Del primo si potrà ascoltare ‘Invito alla danza’ Op. 65, una delle pagine più affascinanti del repertorio ottocentesco, proposto nella brillantissima revisione orchestrale fattane da Berlioz. Weber ha ricostituito idealmente una scena danzante al ritmo di valzer, con il cavaliere che invita la dama, il momento del ballo e il ringraziamento dell’uomo. Di Prokofev saranno proposti brani tratti dalle tre suite di ‘Romeo e Giulietta’ (n. 1 Op. 64bis, n. 2 Op. 64ter, n. 3 Op. 101), con arrangiamento di Bamert. Il compositore ricavò queste suite dal suo balletto, componendole in un ordine diverso da quello dettato dalla successione narrativa dell’opera, riproponendo in tutte le sue diversità di espressione e accenti le vicende dei due giovani, con grande concentrazione lirica ed emotiva.