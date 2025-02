Romolo Cipolletti da comandante ad assessore

Dalle voci che si rincorrevano da tempo alle probabili e imminenti conferme. Una premessa: al momento non ne giungono di ufficiali dal Castello. Ma sembrerebbe ormai cosa fatta, quella del conferimento della delega alla Polizia locale all’assessore Romolo Cipolletti. Una scelta che apparirebbe piuttosto coerente, quella del sindaco Stefania Signorini, che dovrebbe cedere il testimone al rappresentante di Falconara in Movimento, già titolare dei settori Viabilità, Manutenzioni e Decoro, anche in virtù dei lunghi trascorsi professionali di Cipolletti da comandante dell’allora Municipale, dopo un’esperienza che lo ha visto ricoprire pressoché tutti i ruoli all’interno del Corpo falconarese, fino ad arrivarne ai vertici negli anni scorsi.

A partire dalle dimissioni di Raimondo Baia nel giugno 2024, era stata la Prof. ad assorbire l’incarico che, questione di giorni, ora dovrebbe essere ceduto a Cipolletti. Due indizi (politici) che in questo caso potrebbero fare ben più di una prova. Il primo: nella conferenza di inizio anno 2025, alla domanda sui cambi di deleghe, il sindaco Stefania Signorini, senza sbottonarsi, aveva concluso sorridendo con un "poi vedremo". Che sia arrivato il momento di quel poi vedremo? Il secondo: alla recente inaugurazione della Centrale operativa realizzata a Palazzo Bianchi, quella in cui viene monitorata la città da remoto grazie alle telecamere presenti sul territorio, quale era l’unico assessore di Giunta presente? Cipolletti. Una presenza che non è passata affatto inosservata. E, a questo punto, si potrebbe pensare che l’assessore fosse presente anche per prendere contezza dei nuovi strumenti messi a disposizione del Corpo guidato dal comandante Luciano Loccioni, con il quale Cipolletti avrebbe intavolato una solida collaborazione, specie nei provvedimenti per mantenere il decoro cittadino.

Non resta che attendere, quindi, per la ratifica. Intanto sarebbero esclusi ulteriori "aggiustamenti" di deleghe. La metà del mandato della legislatura Signorini-bis è ancora relativamente lontana, ma come noto ci sono già stati dei movimenti nella squadra di governo alla luce del passo indietro di Baia, cui è seguito il successivo ingresso della leghista Elisa Penna (in quota Uniti per Falconara) e una rivisitazione generale degli assessorati.

Giacomo Giampieri