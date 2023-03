Ron, dalla Fenice parte il tour per i cinquant’anni di carriera

Prende il via a Senigallia ‘Sono un figlio Live Tour’, la tournée teatrale di Ron prodotta da Trident Music. Questa sera (ore 21), proprio nel giorno della festa delle donne, alla Fenice di Senigallia il cantautore festeggerà i suoi cinquant’anni di carriera. I biglietti per il concerto, organizzato da Best Eventi, sono disponibili sui circuiti www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e www.vivaticket.com, e al botteghino del teatro (0717930842): I settore 45 euro, II settore 38 euro, III settore 30 euro. Gli ultimi saranno in vendita al botteghino del teatro.

Ron ha scelto la dimensione teatrale per dare risalto alle nuove canzoni e alla qualità di un repertorio di musica d’autore come ce ne sono pochi. L’affezionatissimo pubblico che lo segue da sempre avrà l’occasione di ascoltare il nuovo album ‘Sono un figlio’, composto da brani che lo rappresentano pienamente in questo periodo della sua vita, con suoni ed arrangiamenti essenziali per mettere in luce i testi, e che durante questo tour prenderanno vita nella dimensione live che Ron predilige da sempre, viste le sue qualità di musicista e compositore. L’artista ha svolto un ruolo di primo piano in alcuni dei più grandi eventi della musica in Italia (basti citare il tour Banana Republic con Dalla e De Gregori nel 1979, e il Fab Four Tour con De Gregori, Pino Daniele e Mannoia nel 2002). "Cantare dal vivo è la cosa che amo di più in assoluto… mi sento sempre libero di dire e suonare quello che mi piace di più. Quest’anno poi c’è la novità che oltre ai brani della mia storia potrò finalmente cantare quelli del mio nuovo album. Non vedo l’ora!", ha dichiarato l’artista.

E così, insieme ad ‘Abitante di un corpo celeste’, ‘Più di quanto ti ho amato’, ‘Sono un figlio’ e il recente ‘I gatti’, i singoli sentiti in radio in questi ultimi mesi, Ron presenterà le altre canzoni del disco, che confermano la personalità sensibile e raffinata di un indiscusso protagonista della nostra musica d’autore. Naturalmente nella scaletta non mancheranno i classici del repertorio, compresi quelli scritti per illustri colleghi (‘Joe Temerario’, ‘Vorrei incontrarti fra cent’anni’, ‘Anima’, ‘Il gigante e la bambina’, ‘Chissà se lo sai’, fino alla celeberrima ‘Una città per cantare’, passando per ‘Non abbiam bisogno di parole’ e ‘Piazza Grande’).