Rosa Rita Silva è stata nominata presidente della Fondazione Carifac

E’ l’oncologa Rosa Rita Silva, il nuovo presidente della Fondazione Carifac. Sono stati nominati infatti nel pomeriggio di mercoledì i sei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione di Fondazione Carifac per il quadriennio prossimo (2025 – 2029).

"Come previsto dallo Statuto – spiegano dalla Fondazione - il Consiglio di Amministrazione si compone di sei membri, incluso il presidente e il vicepresidente e resta in carica per quattro anni decorrenti dalla data di nomina". I nuovi componenti sono oltre a Rosa Rita Silva, Lucio Pierangeli (vicepresidente), mentre i consiglieri nominati sono Antonio Balsamo, Marco Cimarelli, Marco Ottaviani e Geremia Ruggeri.

La scorsa estate è stato siglato l’accordo finalizzato al trasferimento della competenza territoriale sulla provincia di Ancona dalla Fondazione Cariverona a Fondazione Carifac.

Un’operazione frutto di un dialogo avviato da tempo nel sistema delle fondazioni di origine bancaria e sostenuto da Acri, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la prossimità e l’efficacia delle azioni filantropiche a favore delle comunità. L’accordo, di natura volontaria e paritaria, si inserisce in un percorso di riorganizzazione coerente con la missione e la storia delle due Fondazioni. Carifac – già attiva nella provincia e parte della Consulta delle Fondazioni Marchigiane – si propone come soggetto in grado di "garantire maggiore continuità territoriale, vicinanza operativa e relazioni consolidate con gli attori locali".