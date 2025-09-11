Il bluff Città 30
Sergio Gioli
Il bluff Città 30
Ancona
CronacaRosora, crollano cornicione e parte del tetto: paura ad Angeli
11 set 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Rosora, crollano cornicione e parte del tetto: paura ad Angeli

Il distacco improvviso nel primo pomeriggio di oggi proprio vicino allo sportello bancomat delle Poste. Sul posto anche il vicesindaco per accertarsi di quanto accaduto e rimboccarsi le maniche

Il tetto di via Manzini dopo il crollo

Paura oggi pomeriggio ad Angeli di Rosora per il crollo di un cornicione e una porzione di tetto da un condominio. Fortunatamente in quel momento, erano quasi le 14, nessuno si trovava a passare di lì in via Manzoni dove si trova anche il bancomat di Poste Italiane. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento jesino, gli agenti di polizia locale e personale comunale ma anche il vicesindaco Paolo Bernardini per accertare quanto accaduto e dare una mano per la messa in sicurezza. Dopo una prima messa in sicurezza delle parti pericolanti, dell'accesso al condominio e al vicino bancomat, è stata allertata una ditta privata per il ripristino che richiederà del tempo. La causa del crollo sarebbe riconducibile ad infiltrazioni d'acqua sulla copertura del condominio. Fortunatamente danni limitati e nessuno ferito. Se fosse accaduto in altro orario, per il crollo avrebbe potuto avere conseguenze serie anche per le persone.

