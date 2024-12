Rosora senza medico oggi sbarca in Consiglio

Borgo di Rosora, dal primo gennaio senza medico di medicina generale, dopo la protesta di anziani e semplici cittadini riunitisi anche in assemblea la questione approda in consiglio regionale. Se ne parlerà oggi (lunedì) in aula su iniziativa dei consiglieri democrat Maurizio Mangialardi, Manuela Bora, Antonio Mastrovincenzo, Anna Casini, Carancini, Cesetti, Minardi e Vitri. Nell’’interrogazione avente ad oggetto la "mancanza di medici di medicina generale nel Comune di Rosora" si evidenzia che "nel Comune di Rosora dove risiedono attualmente 300 persone la maggior parte delle quali anziani e fragili è attualmente in servizio un solo medico di base presente due volte a settimana nell’ambulatorio del borgo. Ma a partire dal primo gennaio questo unico medico di base attualmente in servizio al centro storico non opererà più in quell’ambulatorio, rimanendo disponibile solo ed esclusivamente nella frazione di Angeli di Rosora. L’assenza di un medico in medicina generale con ambulatorio nel territorio comunale – aggiungono i democrat - rende non pienamente tutelato il diritto alla salute dei cittadini di Rosora soprattutto per quelli più anziani e fragili che hanno difficoltà a sostenere spostamenti fuori dal territorio comunale"