Rossano Bartoli si emoziona e si commuove: "Coroniamo un sogno nato nel lontano 1964"

Si è commosso Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del filo d’oro onlus, davanti al presidente, ripercorrendo i quasi sessant’anni dalla nascita del Filo d’oro. Nei suoi occhi il lavoro e la passione. "La data odierna rappresenta una giornata storica per la Lega del filo d’oro, che attraverso il completamento del centro nazionale corona un sogno, iniziato tanti anni fa – ha detto -. Se abbiamo, infatti, potuto raggiungere questo importante traguardo, lo dobbiamo alla straordinaria tenacia di una donna sordocieca, Sabina Santilli, che nel 1964 decise di dare vita, insieme al giovane sacerdote di Osimo don Dino Marabini e ad un gruppo di persone di buona volontà, ad un’organizzazione che potesse unire con il resto del mondo persone che non potevano vederlo né sentirlo". Con determinazione quel sogno è diventato realtà: "I primi anni furono molto difficili. La svolta risale al 1984 quando si decise di intraprendere iniziative per la raccolta fondi. Oggi siamo presenti in varie regioni, a breve il progetto per un centro nel Lazio. Con il centro nazionale realizziamo un sogno. Voglio ringraziare il Presidente per aver scelto di celebrarlo insieme a noi incoraggiandoci nella nostra opera. Un ringraziamento particolare va, inoltre, a tutto il personale, ai suoi volontari, alle famiglie e a tutti i suoi sostenitori privati, ma anche a tutte le istituzioni locali e nazionali, che in questi anni ci sono state vicine. Come diceva Sabina: "Avanti con coraggio senza mai tirarsi indietro". Auspico che nascano in Italia ulteriori servizi con standard che vanno oltre quelli stabiliti da regioni e governo".