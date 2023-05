Rossi e Cipolletti "Il nostro cuore per Falconara"

Tra voci che si rincorrono e riunioni fiume delle liste alla ricerca della quadra, il sindaco Stefania Signorini lavora per "equilibrare" la maggioranza e comporre la nuova Giunta. La sensazione è che possa arrivare l’accelerata decisiva entro questa settimana. I nomi più caldi sono noti e appartengono a Direzione Domani e Falconara 2028, le due civiche in grado di conquistare rispettivamente due seggi, la prima (8,90%), e uno, la seconda (8,41%). In quota Direzione domani dovrebbe spettare un assessorato ad Ilenia Orologio, a Falconara 2028 la riconferma di Raimondo Baia. Si discute, invece, nelle due liste dei "big", Falconara in Movimento (17,38%) e Uniti per Falconara (15,85%). Si discute "senza tensioni" ma "costruttivamente", rassicurano due assessori reduci da una lunga esperienza amministrativa. Quali Romolo Cipolletti (Fim), che ha ricevuto a metà Signorini-uno le deleghe a Viabilità, Manutenzioni e Decoro, e Clemente Rossi, presente nell’Esecutivo nel Brandoni-uno e bis e con Signorini, titolare di Urbanistica e Commercio. Anche stavolta hanno fatto incetta di preferenze (171 Cipolletti, 155 Rossi), risultando trainanti per la coalizione ed entrambi secondi nelle loro liste. Apre Cipolletti: "Siamo in fase di dialogo e di ascolto propositivo – sostiene -, a disposizione come sempre. Quale sarà il mio ruolo lo deciderà il sindaco, ad oggi posso dire che il mio impegno non verrà mai meno per la città. Ho iniziato a servirla, con altri incarichi, nel 1974. Dopo tutti questi anni ho gli stessi stimoli perché ho a cuore Falconara, non le poltrone". Quindi sul risultato di Fim: "Sicuramente importante, quale prima lista della coalizione e con quattro consiglieri eletti". Lui stesso, Luca Cappanera (182), Valentina Barchiesi (162) e Valeria De Luca (129). "Ripeto – continua Cipolletti -, stiamo ragionando convinti che le scelte finali saranno le migliori per i falconaresi. Abbiamo progetti ambiziosi da portare a compimento". Integra Rossi: "La capacità di mediazione e l’equilibrio del sindaco permetteranno di formare una squadra di governo forte e coesa – spiega -. La vittoria al primo turno? La città ha premiato l’impegno, la continuità, le opere realizzate. Abbiamo conquistato parte di popolazione diversa, ma penso si debba comunque riflettere sull’astensione che c’è stata". Upf ha eletto, oltre a Rossi, Goffredo Brandoni (262) e Giorgia Fiorentini (134). "Un risultato molto positivo – la sua lettura -. Che ruolo avrò? Lo lasceremo dire al sindaco. Qualsiasi funzione possa avere, abbiamo diversi dossier da portare avanti come Montedison, variante Montedomini, mobilità sostenibile, una nuova visione del piano regolatore che non sia castrante ma guardi al futuro combinando sviluppo e valorizzazione dell’ambiente".