Rossi fa volare l’aquila sul porto

di Giacomo Giampieri

"Ho imparato a fare l’imprenditore così: guardando ai progetti di domani. Quelli basati sulle nuove contaminazioni, sulle sfide del futuro, sugli obiettivi concreti da raggiungere. Alla mia età non cambio di certo e in cantiere la Frittelli Maritime Group ne ha tanti di progetti. Ma questo è quello che più mi affascina: si chiama Eagle". Che in italiano significa aquila. Ovvero il simbolo allegorico scelto dal presidente di Fmg Alberto Rossi e dal suo entourage perché è un animale "che vola libero nei cieli. Dall’alto ha una prospettiva più ampia, globale. Si integra perfettamente con l’ambiente che ci circonda, il mare che ci ospita e la comunità cui apparteniamo. Da qui è partita l’idea", ammette con un pizzico di emozione l’armatore, prima di proporre un video emozionale in cui si scorgono scorci di porto mozzafiato, tratti caratteristici della Dorica e infine un rendering 3D nel quale trova consistenza il piano di Alberto. Quello della riqualificazione dell’area ex Bunge, la zona dei vecchi silos, che grazie a Rossi e Fmg cambierà decisamente volto. Anche se a cambiare volto, in realtà, sarà l’intero sistema portuale e perfino la città. Forse l’intervento più importante per la logistica portuale degli ultimi cinquant’anni, localizzato nella zona della nuova darsena, dietro le banchine 19, 20 e 21. Un intervento che amalgama l’investimento di un privato ad filosofia imprenditoriale vicina alle questioni ambientali e a quelle sociali. "Tre pilastri fondamentali su cui si poggia l’idea – spiega Rossi -. Il primo è costruire un vero e proprio hardware, recuperando un’area industriale di proprietà di una multinazionale americana tenuta inattiva per 12 anni. La trattativa è nata nel 2021 – svela – e si è concretizzata soltanto nel 2022, quando siamo diventati effettivamente proprietari. Il secondo pilastro è il rispetto dell’ambiente: abbiamo da subito avviato le bonifiche dell’amianto e ne abbiamo rimosso più di 4mila metri quadri. Il restyling è in corso e siamo in fase di confronto con i soggetti istituzionali coinvolti per i prossimi passi. Ad esempio, pochi giorni fa, abbiamo interagito con l’Autorità portuale e c’è un Protocollo per abbattere le emissioni di gas del 30 per cento entro il 2025". Un altro sogno, quando ci sarà lo spostamento dei traghetti, è quello di ridurre l’impatto dell’inquinamento delle auto. Ed eravamo rimasti al terzo obiettivo, il progetto che sarà: il Frittelli Maritime Group Village. "Realizzeremo una struttura specializzata, da più di 20mila metri quadri, con uffici, aree ricreative e magazzini attrattivi, nell’ambito di una collaborazione pubblico-privato, quindi aperti alla città". Sarà, in pratica, una cittadella del benessere, del divertimento, del lavoro. E anche delle opportunità: troverà posto un impianto fotovoltaico e l’intenzione è di creare anche una comunità energetica, a servizio di più di 600 famiglie fronte porto: "Un po’ di quella prodotta la terremo per noi, la restante sarà per Ancona". C’è un’aquila pronta al decollo: è quella di Alberto Rossi, imprenditore illuminato, che si offre alla città.