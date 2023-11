Rotatoria al Cargopier, c’è l’intesa. Il cantiere riparte: pronta a Natale

Al termine di delicate e serrate trattative, con incontri tra la direzione dei lavori e la ditta appaltatrice, è stato trovato l’accordo che ha consentito di riavviare il cantiere per la nuova rotatoria tra via Sbrozzola e la statale a Osimo Stazione. L’azienda, svolgendo gli scavi e trovando degli imprevisti con i sottoservizi, ha dovuto apportare maggiori interventi per i quali è stato necessario integrare il corrispettivo. Per quantificarlo si è resa necessaria un’analisi tecnica da parte del direttore dei lavori e l’avallo del Comune per impegnare la relativa somma. "In questi giorni ho preferito tenere un profilo basso, per agevolare la fumata bianca anziché animare le tensioni e rischiare che, con la rottura delle trattative, si allungassero i tempi – dice il sindaco Pugnaloni -. Ora ho chiesto però di accelerare e prevedere entro un paio di settimane l’apertura di un varco nell’incrocio per consentire quantomeno l’accesso dalla statale 16 a via Sbrozzola e quindi ai due centri commerciali e all’hotel G. L’augurio è che la rotatoria possa essere pronta e completamente aperta entro Natale, con termine ultimo al 14 gennaio. Nonostante il maltempo degli ultimi due giorni poi, Astea e la ditta, hanno istituito il senso unico alternato su via Flaminia I".