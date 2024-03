Rotatoria al Cargopier in ritardo: si lavora per la nuova illuminazione

Si allungano i tempi di inaugurazione della nuova rotatoria davanti al centro commerciale Cargopier di Osimo.

"E’ un’opera fondamentale per evitare altri incidenti mortali. La delibera ha allungato il termine del cantiere dal 14 gennaio al 14 marzo", aveva detto nel Consiglio comunale di gennaio il sindaco Simone Pugnaloni parlando anche dei lavori in via Flaminia che hanno provocato diversi disagi agli automobilisti, proprio come di fronte alla struttura commerciale, i cui negozianti, infuriati, si sono visti ridurre le presenze sia per il Natale che per l’inizio dei saldi. Il 14 però è passato e la rotonda non è stata ancora aperta al transito.

L’asfalto è stato gettato e i mezzi sono quasi sempre al lavoro per terminare il prima possibile. Manca davvero poco: da lunedì cominceranno i lavori per l’installazione dei punti luce e per aprire agevolmente il transito verso il cavalcavia in direzione Camerano e l’innesto per la statale 16 verso Ancona e Osimo Stazione, strada sempre molto trafficata a ogni ora del giorno e della notte.

Intanto ieri il primo cittadino era impegnato per la consegna dei lavori al circolo Junior Tennis alla presenza del direttivo dell’associazione sportiva, un investimento da 365mila euro che permetterà allo Junior di ospitare eventi di caratura nazionale e internazionale. Oggi la recinzione del cantiere e dopo le festività pasquali si comincerà dai pali di fondazione.