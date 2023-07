Rotatoria Bellaluce a Loreto, inizia l'iter attuativo per l'opera attesa da 15 anni

È ormai terminato il tempo della burocrazia per la rotatoria Bellaluce a Loreto. Prende il via l’iter attuativo per la realizzazione dell’infrastruttura a cavallo tra la provinciale 24 e via Costabianca, la "strada dei Pali", teatro di gravi incidenti. Ieri mattina il Comune di Loreto ha presentato, insieme con la Provincia di Ancona, il progetto esecutivo dell’opera, attesa da oltre 15 anni nel territorio. "Come sindaco sono davvero soddisfatto di poter annunciare oggi la fine dell’iter burocratico che ci consentirà di realizzare un intervento che non viene solo a beneficio della cittadinanza lauretana, bensì di un’ampia area che coinvolge anche i comuni di Recanati e Porto Recanati che sono collegati da questa strada", ha detto il sindaco Moreno Pieroni. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 525mila euro.