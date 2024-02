"Rotatoria Cargopier, si faccia chiarezza"

Il presidente del Consiglio regionale Dino Latini ha sollecitato il presidente della Giunta regionale Acquaroli e l’assessore ai Trasporti Baldelli a rispondere a un’interrogazione sul tema della viabilità congestionata per i lavori di costruzione della nuova infrastruttura al servizio del parco commerciale Cargopier di Osimo. "Si faccia chiarezza sullo stato di avanzamento dei lavori della rotatoria tra la statale 16 e via Sbrozzola - ha detto -. I lavori sono iniziati l’11 ottobre e sono fermi da fine novembre, per ragioni che l’amministrazione comunale non ha ancora giustificato. La data di consegna è passata da Natale a gennaio fino alla previsione di marzo".