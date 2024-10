"Rotatoria della Pisana, lavori ancora fermi"

"Mi aspetto che, almeno in questo caso, e non come ci hanno invece abituato, l’Amministrazione comunale si dia una mossa per far riprendere, prima possibile, i lavori e portare a termine il completamento della rotatoria della Pisana". A chiederlo con forza è il consigliere comunale di opposizione Pino Pariano. "L’opera in oggetto - continua il consigliere Pariano - per la sua realizzazione ha richiesto un intervento di 248.801 euro, di cui 149.281 finanziati dal bando regionale delle Marche e 99.529mila coperti dai fondi di bilancio comunale. Oramai, da diverso tempo, però il cantiere è fermo e, sinceramente, così come è stato lasciato è inguardabile. Per i tanti turisti che arrivano a visitare la nostra città, certamente non è bellissimo trovarsi davanti a un’opera di fatto incompiuta". La rotatoria della Pisana è transitabile ormai da diverse settimane, i lavori sono proseguiti celermente, ma restano da completare segnaletica ed attraversamenti. Di qui il pressing del consigliere Pariano che continua a pungolare l’amministrazione comunale. Sa.fe.