Rotatoria e supermercato terreno di scontro

Supermercato e nuova rotatoria in via Campo Sportivo, dopo gli attacchi di Fabriano progressista divampano le polemiche. A intervenire dalla maggioranza è Paolo Paladini: "Dissentire sulle scelte che fa un’amministrazione comunale, da parte di chi sta all’opposizione, non e’ solo fisiologico. Spesso è doveroso (anche per stimolare chi governa a fare meglio…) – commenta Paladini -. Sull’opportunità di aprire un nuovo supermercato, nella zona adiacente al vecchio campo sportivo, si può discutere, considerata la sofferenza delle attività commerciali di "prossimità", senza le quali un quartiere muore. Ma francamente… definire il progetto della rotatoria dell’ospedale ‘campato per aria, senza dati su traffico, inquinamento, tempi di percorrenza… solo per togliere l’ultimo semaforo della città’ beh fa davvero sbellicare dalle risate. Amare però. Occorrono studi scientifici particolari – evidenzia Paladini - per dimostrare come l’eliminazione di quell’ultimo, inutile, semaforo potrà garantire effetti straordinariamente positivi per quanto riguarda proprio la diminuzione dell’inquinamento attraverso una fluidificazione del traffico evidente anche ai bambini? Oltreché un più regolare scorrimento e una diminuzione del rischio dovuto agli incidenti stradali. Ma gli effetti della rotatoria della Pisana, aperta da oltre un anno – conclude l’esponente di maggioranza - li vedono e constatano tutti i cittadini, tranne gli esponenti consiliari di Fabriano Progressista? Da quanto affermano, sembrerebbe proprio di sì. Togliersi il paraocchi, qualche volta sarebbe opportuno".

La notizia del nuovo supermercato divide la città tra chi protesta e chi spera possa portare nuovo lavoro in un territorio messo a dura prova dal punto occupazionale negli ultimi anni. All’inizio della scorsa primavera il sindaco Daniela Ghergo ha tagliato il nastro del nuovo Conad City di Fabriano in Viale Martiri della Libertà. Un mese fa le associazioni Confindustria Ancona, Cna Ancona, Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, Confcommercio Marche Centrali, i sindacati Cgil – CdLT Fabriano, Cisl Marche e Uil Marche hanno sottoscritto nella città della carta un patto "per restituire alla città il suo ruolo di promotore, aggregatore e vero hub economico dell’area appenninica e sub appenninica". Nel primo anno "sarà istituito un osservatorio territoriale permanente che si occuperà di analisi demografica, sviluppo delle competenze e monitoraggio delle crisi d’impresa". Tra gli obiettivi "consolidare l’identità di Fabriano, rendendola sempre più attrattiva per investitori, imprese e talenti".

Sara Ferreri