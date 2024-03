Rotatorie e manutenzioni. Al via le sponsorizzazioni

Rotatorie urbane, al via le sponsorizzazioni per sostenere le riqualificazioni. È stato approvato ieri dalla giunta comunale un nuovo atto di indirizzo per la sponsorizzazione di tredici rotatorie della città. La ‘chiamata’ ai privati prende spunto dall’intenzione di avviare una serie di collaborazioni che possano contribuire all’azione di governo nel decoro costante della città. L’avvio di questa nuova forma di partenariato è accelerata dall’imminente G7 Salute e dalla volontà di rendere la città più gradevole nel suo aspetto prendendo spunto da questo importante appuntamento internazionale. La sponsorizzazione consente ai privati di pubblicizzare la loro attività e al Comune di avere una manutenzione delle rotatorie. Le rotatorie interessate: Torrette (via Conca-via Tenna e via Conca-via Di Giuseppe); Galleria San Martino (via Marconi); Galleria del Risorgimento (piazza della Libertà-via Martiri della Resistenza-via Bocconi-via XXV Aprile); Portonovo alta e bassa; Posatora (via della Grotta-via Blasi); Collemarino (piazzale Romita-via Flaminia-via Da Vinci-via Ricci); Q2 (via Borsellino-via Bianchi-via Flavia).