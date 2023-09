Rotatorie Senigallia: Campanile accusa "Incompiute"

Il consigliere di Amo Senigallia Gennaro Campanile torna sulle rotatorie ‘incompiute’ della curva della Penna e di Cesano. Sono passati 12 mesi da quando il cantiere della curva della Penna si è fermato e la conseguente rotatoria congelata ancora una volta. "Su quella rotatoria c’è una specie di maledizione. Realizzata grazie agli oneri di urbanizzazione del complesso edilizio previsto, il cantiere è in ritardo di anni per vari motivi lasciando la città priva di una infrastruttura fondamentale – spiega Campanile - L’Assessore Cameruccio ha respinto la proposta di anticipare i lavori adducendo la convenzione stipulata all’inizio (quando fa comodo invece si approvano varianti che trasformano un albergo sul lungomare in 60 mini-appartamenti con un vantaggio economico spropositato dei privati rispetto a quello del Comune) e la rotatoria è passata in secondo piano. I cittadini aspetteranno". In stand by anche la rotatoria di Cesano: "Da quasi un anno sono stati messi alcuni new jersey di plastica per abbozzare una rotatoria in strada della Marina, soluzione provvisoria in attesa non si sa bene di che cosa – conclude - Tra l’altro, questi new jersey allo stato brado sono anche pericolosi dato si è lesinato sul numero. Una situazione veramente deprecabile".