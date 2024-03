Rotatorie: sponsor e manutenzioni. Come partecipare La giunta comunale di Ancona ha pubblicato un Avviso pubblico per la gestione e la manutenzione delle aree verdi nelle rotatorie in vista del G7 Salute. Sponsor tecnici potranno assumere l'incarico per una singola rotatoria per un periodo di 3 anni. Termine di presentazione delle manifestazioni di interesse il 4 aprile.