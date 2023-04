Rotonda a mare "blindata" per il compleanno

Rotonda blindata per il 90esimo compleanno: le webcam non bastano, si pensa a un servizio di sorveglianza per evitare atti vandalici. L’edificio sospeso tra cielo e mare, diventato il simbolo del turismo marchigiano fu inaugurato il 18 luglio 1933. A breve l’Amministrazione renderà noto il calendario che accompagnerà i festeggiamenti per l’importante anniversario del monumento, intanto, terminato il restyling, sarà aperta il 25 aprile, 30 aprile e 1 maggio e dal 2 al 4 giugno. Pochi giorni per consentire ai quei turisti che trascorreranno i ponti in città, di potersi godere il panorama unico che regala la Rotonda a Mare. Durante il week-end di Pasqua, complice anche il maltempo, il monumento è rimasto chiuso. Come da programma, il monumento sarà aperto tutti i giorni dal 15 giugno, ma prima si dovrà provvedere a un servizio di videosorveglianza per evitare che possa diventare oggetto di atti vandalici come accaduto a diversi monumenti in Italia, tra cui anche il Monumento del Passetto. Un servizio che è un costo aggiuntivo per le casse comunali e, anche per questo motivo, orari e modalità del servizio di sorveglianza sono ancora in fase di studio. Sono già presenti alcune webcam che riprendono dall’alto, h24, il monumento ma la posizione degli occhi elettronici potrebbe rendere difficile un eventuale riconoscimento. In passato il suo pontile era stato utilizzato da alcuni skaters, poi identificati grazie proprio ad un servizio di sorveglianza. Dopo era stata la volta dei divieti per gli amici a quattro zampe, una limitazione che aveva fatto discutere non poco sia senigalliesi che turisti.

Intanto si è pensato ad una mostra che sarà inaugurata proprio in occasione dell’apertura definitiva della Rotonda a Mare che come avviene da sempre in estate, dovrebbe restare aperta anche dopo cena. In questi giorni, per regalare una fotografia, sono stati rimossi i rifiuti organici spiaggiati che fino a qualche giorno fa erano presenti in prossimità della Rotonda: nel pomeriggio di ieri il suo pontile è stato percorso da centinaia di persone. Quella di ieri è stata una giornata dal sapore estivo, con bar e ristoranti aperti e in spiaggia sono spuntati i primi lettini per coloro che hanno voluto approfittare del sole per le prime prove di tintarella. Poi, come di consueto, al tramonto in molti hanno affollato le vie del centro storico per l’aperitivo.