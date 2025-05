Rotonda a Mare: la scenografia tra tv, cucina e mondo del cinema

Fa tappa a Senigallia la seconda edizione del festival regionale itinerante ‘Prima Scena’. La manifestazione è stata ideata dal celebre scenografo Giancarlo Basili, che ne è anche il direttore artistico del festival Giancarlo Basili.

‘Prima Scena’ ha avuto l’intelligente idea di raccontare i grandi talenti della scenografia originari delle Marche, da Dante Ferretti al senigalliese Carlo Cesarini.

Questo pomeriggio (ore 17.30) la Rotonda a Mare ospiterà una serie di appuntamenti, a cominciare dalla proiezione del docufilm ‘Le Marche degli scenografi’, diretto da Lorenzo Cicconi Massi, un viaggio nei luoghi e nei protagonisti della prima edizione del festival.

A seguire c’è in programma uno speciale incontro con lo chef stellato Errico Recanati, dedicato al tema ‘La scenografia del piatto in televisione: estetica e comunicazione’, che esplorerà come il linguaggio della cucina e quello dell’immagine si incontrano sul piccolo schermo. A chiuderà la giornata sarà una conferenza a cura di Giancarlo Basili e Tommaso Gomez, avente come tema la scenografia televisiva e la sua evoluzione nel panorama italiano ed europeo.

Previsto un omaggio a Carlo Cesarini da Senigallia, figura storica della televisione degli anni ‘60 e ‘70. tenuto dallo stesso Basili. Cesarini ha lavorato a popolari trasmissioni, come ‘Canzonissima’, ‘Studio Uno’, ‘Scala reale’, ‘Milleluci’, ‘Bambole non c’è una lira’, ‘Ma che sera’ e ‘Domenica in’. L’ingresso alla Rotonda è gratuito, con prenotazione online su CiaoTickets o al numero 3924450125.