Rotonda a mare sempre aperta durante i ponti festivi di primavera

La Rotonda a Mare aperta nei ponti di primavera. Il simbolo del turismo marchigiano si prepara ad accogliere i primi turisti: da domani e finno al 27 aprile il gioiello resterà aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19,30, stesso orario di apertura per il !° e il 2 maggio. Il 3 e 4 maggio resterà aperta anche al mattino dalle 10,30 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 16 alle 19,30. Pre aperture che anticiperanno quelle stagionali che si andranno ad aggiungere a tutte le volte che resterà aperte in occasioni di eventi. In programma da parte dell’Amministrazione, anche una proroga degli orari che diventeranno più flessibili per agevolare i turisti. La location è molto richiesta anche per eventi privati. Tornano per l’estate 2025 anche i ‘Lunedì della Rotonda’, gli aperitivi con accompagnamento musicale disponibili su prenotazione fino ad esaurimento posti. A breve sarà comunicato il calendario con le date delle serate in cui si potrà trasformare una serata in un evento eccezionale e magico. Rotonda che resta anche la protagonista dei tanti spot e video girati per promuovere la spiaggia di velluto, un monumento unico che, anche grazie alla sua canzone ‘Una Rotonda sul mare’ di Fred Buongusto è diventata nota in tutto il mondo.