Rotondo Music Festival con decine di concerti. Ci sarà anche Nada

Due giorni di musica, dal pomeriggio fino a notte inoltrata, in compagnia di decine di artisti. "Sarà un’esperienza mai vista prima", assicurano gli organizzatori del "Rotondo Music Festival", che oggi e domani avrà come location il lungomare Mameli di Senigallia. Più che una semplice line-up la selezione degli artisti è una grande e unica proposta costruita per essere goduta come un viaggio dentro la musica contemporanea, con riferimenti a tutti i generi. La grande novità rispetto alla scorsa edizione è l’aggiunta di due ospiti internazionali: il duo Schrotthagen dalla Germania, che si esibirà oggi, e la band francese Dov’è Liana, che salirà sul palco domani. La giornata odierna avrà tra i suoi protagonisti Emma, Chiello, Irbis 37, Luca Re, F.O.X., Jaybeemusic e Nancy. Domani sarà la volta di Nada, del cantautore anconetano Atarde, dei Godblesscomputers e della cantautrice piemontese Elasi.