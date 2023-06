Rotondo Music Festival Una disco sulla spiaggia

Dal 30 giugno al 1 luglio sul tratto di spiaggia libera del lungomare Mameli sbarca la prima edizione del ‘Rotondo Music Festival’: "Due giornate di qualità per vivere un’esperienza culturale e di musica a tutto tondo". Dal primo pomeriggio a notte inoltrata, con un climax crescente, due palchi ospiteranno diversi act dal cantautorato pop all’elettronica più dance. Un mix di esibizioni tra artisti emergenti e consolidati: "La line up è composta dagli artisti che gli ideatori ascoltano quotidianamente: ci piace pensare che questo festival sia la messa in atto live della nostra playlist preferita, il nostro disco" spiegano gli organizzatori – un modo per trascorrere la giornata in spiaggia ascoltando musica e gustando eccellenze locali: "Si partirà alle 17 con gli artisti più popolari per poi proseguire, fino a tarda notte, trasformando la spiaggia in una discoteca sotto le stelle – proseguono – il tutto senza rinunciare a un bagno al tramonto a ritmo di musica e con la possibilità di gustare le specialità locali di Mattia Casabianca, pastry chef di Uliassi, ci delizierà con popolari gelati mantecati sul momento. Stefano Antonucci sarà presente con una selezione di vini della cantina Santa Barbara. Si potranno mangiare le buonissime pizzette rotonde di Cerchio e panini, piadine, patatine, hot dog e veggie burger per vegani e vegetariani".

Un Festival studiato su misura per la spiaggia di velluto: l’immagine più incisiva e che dona il nome al festival è però la Rotonda sul Mare. Le persone e i luoghi di Senigallia che accolgono e popolano il festival sono rotondi: armoniosi, delicati, sensibili, accoglienti. Rotondi come i nostri monumenti: la Rocca, il Foro Annonario.

Un cartellone ricco quello in programma, che si avvicina a tutte le esigenze, dai più grandi ai meno grandi. Note stelle della musica e nuove interessanti proposte approderanno nella nostra città: i nostri conterranei Colombre e Rame, Pino D’Angiò, Rares, Pop X e gli European Vampire sono solo alcuni dei protagonisti di questa prima edizione di Rotondo Music Festival.

"Fare un festival di queste dimensioni a Senigallia non è scontato e questa occasione diventa il pretesto per creare una connessione tra Senigallia e il resto del paese, la città stessa, infatti, non è solo il luogo in cui si svolge il festival, ma il vero e proprio punto di partenza, la chiave stessa del festival: tutta l’identità del progetto, dalla sua ideazione alla sua realizzazione, è ispirata e plasmata sul territorio circostante. Tutta la comunicazione dell’evento è legata alla nostra amata città: l’azzurro del mare, il verde delle colline e l’immagine della spiaggia che torna ciclicamente come simbolo distintivo" concludono.