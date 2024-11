Rottura delle tubature: enorme getto d’acqua

Uno spettacolare getto d’acqua si è sollevato improvvisamente dall’asfalto ieri mattina, attorno alle 11, lungo via San Francesco. "Un geyser" hanno esclamato sorpresi i passanti notando come il getto avesse superato i tetti dei condomini, oltre venti metri di altezza. All’origine dell’importante perdita d’acqua un guasto alle condutture idriche alla cui manutenzione VivaServizi stava già lavorando ieri mattina, il quale è stato risolto in un paio d’ore fortunatamente senza feriti ne’ troppi disagi per passanti, automobilisti e residenti (è stato necessario interrompere l’erogazione dell’acqua).

A spiegare l’accaduto è VivaServizi: "C’è stato un pronto intervento dei nostri tecnici stamattina in via San Francesco. Intorno alle 11 una squadra stava lavorando all’intervento di riparazione a seguito di una piccola rottura che è dovuta intervenire per provvedere a una più copiosa avvenuta nei pressi dello scavo già allestito. La velocità di intervento risolto in un’ora circa ha consentito praticamente di azzerare i disagi alla cittadinanza e alla circolazione stradale".