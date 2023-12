Rsa all’ex Umberto I tra ritardi e speranze

Centro H e alloggi sociali per il plesso di Borgo Pio agli Archi e Rsa per anziani all’ex Umberto I: stallo totale per i lavori, ma dall’assessore competente arrivano sprazzi di speranza. Due interventi di recupero molto delicati e importanti, inaugurati dalla vecchia amministrazione e ora fermi al palo da troppo tempo per motivazioni diverse. A Borgo Pio, un appalto condiviso con Erap, si potrebbe riprendere entro i primi mesi del 2024: "A fine novembre la ditta incaricata ci ha mandato una lettera in cui annunciava che per finire le opere erano necessari 350mila euro più Iva – ha risposto l’assessore Tombolini all’interrogazione di Foresi (Pd) – La lettera è arrivata quando il piano triennale era già stato presentato. Nella manovra di bilancio porteremo un emendamento per reperire i soldi e completare l’intervento". La questione ex Umberto I invece sta diventando una barzelletta e coinvolge in particolare l’Ast 2 di Ancona, titolare dell’appalto. La struttura, salvata dal fallimento dell’azienda Santarelli che doveva realizzare il villaggio residenziale ‘Cardeto’, è praticamente pronta da mesi: mancano gli arredi e il collaudo e c’è un problema di collegamento della cabina elettrica al contatore generale della struttura. Di mezzo però c’è anche la Curatela fallimentare: "La prossima settimana abbiamo fissato un incontro con la Curatela, speriamo di risolvere definitivamente il problema" ha aggiunto Tombolini.