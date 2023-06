Rsu Fiorini Packaging, eletti Marchetti e Cannavacciuolo Confermato Mori

Concluse le elezioni Rsu (rappresentanti sindacali unitari) - Rls alla Fiorini Packaging di Senigallia – Monterado, una delle più importanti e conosciute aziende del senigalliese, settore della cartotecnica. Eletti come nuovi Rsu Raffaele Cannavacciuolo e Francesco Marchetti, viene confermato Mirco Mori. Questo importante risultato è il frutto di un lavoro sindacale serio e costante. Infatti Slc-Cgil tiene da sempre la "barra dritta" sul ruolo della contrattazione collettiva nazionale e aziendale, che unisce accuratamente alla tutela dei diritti collettivi ed individuali. Slc-Cgil ringrazia i candidati, il componente della Commissione Elettorale Simone Alfonsi e lo scrutatore Carlos Arganaraz e tutti coloro che si sono impegnati in questa competizione elettorale. Ringrazia infine, le lavoratrici e i lavoratori per l’ampio mandato ricevuto e per la fiducia riposta, che ricambierà continuando il lavoro serio e appassionato svolto finora.