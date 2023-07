Ruba 40 chili di noci e poi finisce in carcere

Per aver rubato telefoni cellulari e un sacco da 40 chili di noci, ma anche per comportamenti intemperanti e violenti, era stato sottoposto al divieto di dimora a Falconara e all’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

Misure, di fatto, rispettate di rado. Tanto che, recentemente, è stato sorpreso nel cuore della notte a Chiaravalle. Alla vista dei carabinieri della locale Tenenza ha tentato maldestramente di nascondersi sotto ad un’auto, ma senza riuscirvi: è stato così arrestato in osservanza dell’ordinanza emessa giovedì scorso dal Tribunale di Ancona.

A finire nuovamente nei guai, un 23enne che, da giorni, era controllato a vista dai militari dell’Arma. Ad insospettirli, le condotte di quel giovane che tra marzo e giugno aveva violato più volte le prescrizioni imposte dal giudice. Il 23enne è ritenuto responsabile, tra dicembre 2022 e febbraio, di ben quattro furti consumati, un tentato furto ed un danneggiamento di una vetrina, tutti reati commessi a Falconara.

Le indagini sono state condotte attraverso i metodi tradizionali e con la visione delle immagini di videosorveglianza dei negozi nonché di quelle delle telecamere pubbliche. Il modus operandi era sempre lo stesso. Il giovane, approfittando di momenti di distrazione delle vittime o della loro assenza, ha rubato telefoni cellulari ai danni di tre persone ed un sacco di noci del quantitativo di 40 chili al titolare di un supermercato, quest’ultimo evento avvenuto di notte. In un’occasione ha tentato il furto in un negozio, non andato a buon fine, in un’altra ha danneggiato, senza alcun motivo e sferrando un violento pugno, la vetrina di un locale. Proprio con il danneggiamento della vetrina, il giovane ha iniziato la sua azione delittuosa, creando allarmismo tra i cittadini che, quindi, hanno denunciato gli episodi ai carabinieri falconaresi guidati dal comandante Giuseppe Esposito. Il 23enne è stato tradotto in carcere a Montacuto.