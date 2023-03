Ruba al "Maestrale": arrestato un 58enne

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato martedì un 58enne senigalliese, sorpreso dai vigilantes della Securety Tape a rubare all’ipercoop del centro commerciale ‘Il Maestrale’. L’uomo è stato sorpreso poco dopo le 19,45, nel reparto di telefonia dell’ipermercato: ad incastrarlo, i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza dove gli uomini della Security Tape hanno notato il 58enne che si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali. L’uomo è una vecchia conoscenza dei vigilantes che già in passato lo avevano sorpreso a mettere a segno un colpo simile. Una volta occultati addosso alcuni accessori di telefonia, si è diretto verso l’uscita ma è stato prontamente fermato e poco dopo affidato ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Senigallia. L’uomo aveva rubato caricabatterie e auricolari per circa 300 euro: aveva aperto le confezioni e aveva nascosto la refurtiva sperando di passare inosservato. Fermato alla barriera casse è stato subito sottoposto a controlli e poi trasferito in caserma e dichiarato in arresto. Poco dopo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza che si è svolta ieri mattina al Tribunale di Ancona dove l’arresto è stato convalidato e l’uomo rimesso in libertà.