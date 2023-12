Ruba bottiglia di birra, spacca e minaccia: pakistano arrestato

Gli agenti delle volanti sono intervenuti l’altra sera alle 23.30 in piazza Cavour per una rapina ai danni del titolare di un esercizio commerciale. In particolare, un uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, era entrato nel locale e si era impossessato di una bottiglia di birra presa dal frigorifero e con un pugno frantumava il bancone di vetro del negozio, per poi tentare di allontanarsi senza pagare. Il titolare lo ha seguito senza perderlo di vista, nel frattempo allertava la Polizia, mentre l’uomo, con la bottiglia rotta di vetro in mano lo minacciava.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, fermavano il soggetto in piazza Roma, toglievano dalla sua disponibilità la bottiglia e lo identificavano. Si tratta di un uomo di origine pakistana di circa 30 anni, con precedenti. Il pakistano è stato arrestato e gli sono stati concessi i domiciliari in attesa dell’udienza di direttissima e deferito per il reato di danneggiamento.

Il Questore di Ancona ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del Daspo Urbano per la durata di un anno.