Ruba carte di credito e fa 5mila euro di spese

Shopping di Pasqua a ‘scrocco’ da 5mila euro per un malviventi che venerdì ha rubato la carta di credito a un’anziana sottraendole in breve tempo una cifra ingente. Ricostruendo i fatti, il ladro avrebbe agito nell’attimo in cui la donna ha distolto lo sguardo dalla borsa mentre stava prendendo un prodotto dallo scaffale durante la spesa. Arrivata alla casa, al momento di saldare il conto si è accorta di non avere più il portafoglio dove, oltre alle carte di credito, c’erano i documenti ed alcuni effetti personali.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine a cui la donna ha sporto denuncia. La caccia al malvivente è già partita, al vaglio ci sono i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti negli esercizi dove il ladro ha effettuato acquisti e nell’istituto di credito dove ha prelevato mille e cinquecento euro. Inoltre il ladro ha fatto acquisti per altri 3 mila e 500 euro circa in alcuni esercizi presenti nella galleria di un centro commerciale della città.

Un colpo che segue alla pochette rubata ad una giovane senigalliese giovedì al mercato: la donna, nella speranza di poter recuperare almeno la pochette e i documenti ha messo un messaggio su Facebook, ma dopo tre giorni non è stata ancora ritrovata