Ruba collane, incastrato dalle telecamere

La Polizia ha denunciato l’autore di un furto di ben quattro collane in oro del valore di circa mille e 400 euro.

I fatti risalgono allo scorso luglio quando il personale della Squadra Volante era intervenuto presso un negozio del centro commerciale per il furto di una collana in oro.

Ignoti l’avevano asportata da un espositore posto all’interno di una gioielleria. In sede di denuncia, la responsabile dell’esercizio commerciale, dopo aver riferimento le azioni salienti dei ladri, aveva consegnato al personale dell’Ufficio Denunce le immagini dell’impianto di videosorveglianza installato all’interno della gioielleria.

Gli investigatori dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Senigallia, diretto dal Vice Questore Mabj Bosco, dalla visione dei filmati hanno individuato gli autori del furto i quali, dopo essere entrati all’interno della gioielleria, avevano chiesto di visionare alcuni monili esposti nelle vetrine e, in un momento di distrazione della commessa e con mossa fulminea, uno di questi era riuscito a prelevare da un ripiano, una pettiera con quattro collane in oro per poi occultarle addosso.

La commessa ha inseguito il ladro e ha raggiunto i due giovani riuscendo a recuperarne tre mentre i malfattori si davano alla fuga. Gli agenti, dopo un sopralluogo, hanno avviato le indagini: estrapolati i frame che ritraevano li ritraevano, sono riusciti ad identificare il responsabile: si tratta di in un cittadino dell’est Europa già noto alle forze di polizia per condotte analoghe.