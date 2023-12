Ruba cosmetici e profumi al supermercato. Una 20enne scoperta grazie alle videocamere

Arraffa cosmetici e profumi dagli scaffali staccando il sistema anti-taccheggio all’interno delle scatole: la commessa dà l’allarme e i poliziotti trovano l’autrice del furto del valore complessivo di oltre 500 euro: una 20enne rumena già nota alle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi, in un supermercato di Fabriano una commessa, intenta a riassortire gli scaffali di prodotti cosmetici e profumi, si è accorta di alcune confezioni aperte senza prodotto all’interno e con resti lacerati delle bande anti-taccheggio nascoste tra gli articoli in vendita. Così ha subito informato la responsabile della struttura di vendita e, quest’ultima, ha contattato il locale commissariato. Intervenuta prontamente una volante sul posto, sono state acquisite le immagini dell’impianto di videosorveglianza interno. Gli agenti della polizia scientifica sono riusciti a estrapolare dei fotogrammi nei quali era immortalata una giovane donna che, con determinazione e velocità, dopo essersi accertata di non essere vista dai dipendenti e dai clienti presenti, prendeva in mano, in rapida sequenza, alcune confezioni di profumi e di cosmetici.

Dopo rapidissime operazioni di rimozione dei dispositivi antitaccheggio – che venivano tagliati con una piccolissima punta acuminata, strappati e quindi nascosti in punti ciechi degli espositori – i prodotti sono stati presi e nascosti all’interno di una borsa. Operazioni che avrebbe svolto con grande destrezza come se non fosse la prima volta per lei. Quindi, la giovane donna si è diretta alle casse per pagare regolarmente un minimo di spesa e, senza che suonasse l’allarme, è uscita dal supermercato, raggiungendo un complice che la attendeva in automobile fuori dall’esercizio commerciale.

Gli agenti del commissariato fabrianese hanno effettuato una ricerca per immagini nei vari database, identificando la donna una 20enne di origine comunitarie, con precedenti per reati contro il patrimonio, già oggetto di indagine da parte di altri uffici di polizia per fatti dello stesso genere. Aveva già colpito in altre città della regione. La giovane donna è stata così denunciata a piede libero per il reato di furto aggravato di quattro profumi di marca e sei cosmetici di marchi conosciuti per un totale complessivo di oltre 500 euro. Inoltre la 20enne è stata segnalata alla questura di Ancona, divisione anticrimine, per l’eventuale adozione di misure di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica.