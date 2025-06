Ruba dalla cassa della tabaccheria. Un 27enne finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Sassoferrato hanno dato esecuzione a un ordine per la carcerazione nei confronti di un 27enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine. Era lo scorso 3 agosto quando era stato tratto in arresto per furto aggravato dai militari del Norm di Fabriano, intervenuti a seguito della richiesta al 112 da parte del titolare di una tabaccheria di Sassoferrato che, poco prima, aveva sorpreso il giovane dopo aver rubato nel registratore di cassa del denaro contante. Il giovane aveva poi tentato di dileguarsi a piedi facendo perdere le proprie tracce nel dedalo di vicoli del centro ma era stato rapidamente bloccato dalla gazzella dei Carabinieri sopraggiunta nel giro di poco. La refurtiva, circa 300 euro, era stata recuperata. A seguito della condanna per quanto commesso, l’uomo dovrà scontare 10 mesi di reclusione in carcere.

I militari di Sassoferrato l’hanno rintracciato nella sua abitazione e condotto a Montacuto per l’espiazione della pena detentiva. Nel contempo, accanto a questo servizio, i militari della Compagnia di Fabriano sono stati anche impegnati nei consueti controlli del fine settimana per prevenire qualsiasi tipologia di reato, in particolare quelli contro il patrimonio, ma anche per far aumentare la percezione di sicurezza tra i residenti. I carabinieri del Nucleo Radiomobile sia in divisa che in borghese hanno istituito posti di controllo lungo le principali arterie cittadine.