Ruba dalla cassa della tabaccheria. Il proprietario lo scopre: condannato

Aveva atteso un momento di distrazione del titolare, andato sul retro del negozio per sbrigare delle cose, per entrare nella tabaccheria e puntare dritto al registratore di cassa dove aveva preso 240 euro. Durante il furto il ladro aveva fatto rumore e il titolare era subito corso a vedere trovandolo con il denaro in mano. Non era riuscito a fermarlo perché si era dato subito alla fuga ma fornita una descrizione ai carabinieri il malvivente era stato rintracciato subito dopo con i 240 euro ancora nelle tasche. Era stato arrestato per furto aggravato. Il fatto risale al 3 agosto scorso, era avvenuto alla Tabaccheria Del Corso, a Sassoferrato. In manette era finito un brasiliano di 37 anni residente a Sassofferato. L’uomo ieri è stato condannato ad 8 mesi di reclusione e ad una multa di 200 euro. E’ stata esclusa la destrezza come richiesto dalla difesa dell’imputato, l’avvocato Paolo Cognini.

Quella di ieri era il proseguo della direttissima fatta ad agosto e dove si era avvalso della facoltà di non rispondere. Erano stati chiesti i termini a difesa e disposto quindi il rinvio per l’udienza. Stando alle accuse il 37enne si era intrufolato nella tabaccheria di pomeriggio, in via Cavour. Quando ha visto il titolare allontanarsi ne avrebbe approfittato per entrare nel negozio e dirigersi velocemente nella saletta del gioco dell’otto. Li aveva trovato la cassa e preso il denaro. Nonostante l’arrivo quasi immediato del titolare che lo aveva scoperto si era messo le banconote nel proprio borsello fuggendo via di corsa.

ma. ver.