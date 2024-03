Ruba due bottiglie di whisky in un negozio agli Archi e tenta di rivenderle a un altro commerciante

Nella serata di domenica intorno alle 20, i poliziotti sono intervenuti in un esercizio commerciale nei pressi di via Mamiani a seguito di una segnalazione che riferiva di un soggetto che aveva rubato due bottiglie di whisky. Giunti sul posto i poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, riuscivano a risalire all’autore del furto, a loro già noto, italiano, classe ‘87, con numerosi precedenti. Diramata la descrizione, veniva poco dopo rintracciato nei pressi di piazza Rosselli. Dopo essere stato fermato dagli agenti l’uomo ammetteva quanto aveva commesso poco prima ma all’interno dello zaino che aveva ancora addosso le bottiglie non venivano trovate. Il soggetto riferiva ai poliziotti di aver venduto la merce rubata ad un altro esercizio commerciale. Il titolare, un bengalese, non riuscendo a fornire alcuna spiegazione in merito: entrambi sono stati denunciati per furto e ricettazione.