Ruba e aggredisce un vigilantes: arrestato

Tenta di rubare della spesa e una volta fermato alla cassa aggredisce anche il vigilantes: arrestato per rapina. Sono stati attimi concitati quelli vissuti ieri alla Coop delle Saline di via dei Gerani, dove un uomo, di nazionalità magrebina, ha aggredito una guardia giurata che si era accorto del tentativo di furto. Il tutto sotto gli occhi attoniti di molti clienti che a quell’ora si trovavano nel supermercato. Il magrebino era stato notato già da qualche giorno aggirarsi con fare sospetto all’interno della Coop e per questo, quando ieri mattina si è presentato per l’ennesimo volta, subito è stato tenuto d’occhio. E a quanto verificatosi a buon motivo. L’uomo inizialmente si è recato nel reparto dove erano in vendita gli alcolici e ha prelevato una bottiglia di birra con la quale si è recato alla cassa pagandola regolarmente. Poco dopo però è rientrato. Stavolta aveva con sé una borsa shopper, di quelle che si utilizzano per la spesa.

L’uomo è stato tenuto d’occhio e stavolta è stato visto chiaramente asportare alcuni prodotti, riponendoli nella borsa. Si è quindi avviato alle casse ma in questo caso ha oltrepassato la barriera della cassa senza pagare. A quel punto il vigilantes della Security Tape è entrato in azione. SI è avvicinato all’uomo chiedendogli di mostrare lo scontrino. Il magrebino è andato su tutte le furie e ha reagito strattonando il vigilantes e spingendolo a terra. La guardia giurata nel tentativo di bloccare l’extracomunitario è caduto battendo la testa. Subito sono stati allertati i Carabinieri, arrivati tempestivamente sul posto, e anche un’ambulanza del 118 che ha preso in carico il vigilantes portandolo al pronto soccorso per le cure del caso. Nel frattempo i militari hanno bloccato l’uomo e restituito la merce al supermercato.

All’interno della borsa l’uomo aveva sottratto del formaggio e altra birra. Sono in corso ulteriori indagini sulla posizione del magrebino. La Coop delle Saline purtroppo è la seconda volta che si trova a dover fare i conti con "clienti" violenti. Nel gennaio scorso un marocchino, irregolare sul territorio, aveva aggredito la guardia giurata e aveva cercato di sottrargli la pistola di ordinanza. Anche in quel caso l’uomo era stato avvicinato dalla guardia giurata perchè sorpreso a rubare dei prodotti. L’uomo aveva così reagito aggredendo il vigilantes. Anche in quel caso l’intervento dei Carabinieri era stato decisivo per bloccare l’extracomunitario che era stato poi arrestato per tentata rapina e minacce gravi.