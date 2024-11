Ruba e nasconde la merce sotto il passeggino

Una mamma con il passeggino che ha rubato merce per 250 euro, nascondendola sotto il mezzo di trasporto del bambino e un uomo che dopo aver nascosto dei prodotti sotto i propri vestiti si è presentato alle casse per pagare solo una birra. Entrambi i clienti, di due negozi diversi, sono stati scoperti dagli addetti alla vigilanza che hanno fatto intervenire la polizia. Il primo furto è avvenuto in un esercizio commerciale di via Pastore, alla Baraccola. giovedì sera, ad orario quasi di chiusura. Poco prima delle 20 un vigilante del negozio ha notato una donna che ha superato la barriera delle casse con diversa merce nascosta sotto il passeggino del figlio. L’addetto alla vigilanza si è accorto e l’ha raggiunta per bloccarla chiamando la polizia. La cliente si è difesa dicendo: "Vado solo fuori a prendere delle bibite poi rientro, dentro infatti c’è ancora mio marito". Il coniuge l’ha subito raggiunta e ha provato a spiegare all’incaricato che la moglie è sbadata e non si era accorta di aver messo le cose sotto il passeggino. Poi si è offerto di pagare tutto per una spesa di 250 euro. Gli agenti li hanno identificati e avevano entrambi precedenti specifici. Il secondo è stato un tentativo di furto, in un supermercato di Corso Carlo Alberto, sempre giovedi. Sempre un vigilante ha chiamato la polizia dopo aver sorpreso un cliente che aveva nascosto della merce, del valore di 20 euro, sotto i propri indumenti e voleva superare le casse pagando solo una lattina di birra. Una volta scoperto ha restituito la merce e il supermercato si è riservato di sporgere denuncia.