Ruba giacconi all’interno del bowling:. Dacur a un anconetano denunciato per furto

Ancora una misura di prevenzione è stata adottata dal questore Capocasa per un 24enne anconetano resosi responsabile di furto commesso all’interno di un esercizio commerciale. Il giovane era stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria quale responsabile del furto commesso all’interno del "Bowling Ancona", di alcuni giacconi, sottratti a due avventori che li avevano appesi ad uno attaccapanni a disposizione della clientela. Il questore, valutate le modalità del reato contestato al 24enne, avvenuto all’interno di un esercizio pubblico in una zona densamente frequentata anche ed in particolar modo da minorenni, i precedenti penali a suo carico, nonché le sue continue frequentazioni con persone pregiudicate, lo ha considerato persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica.