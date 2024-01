Ruba grondaie e tenta la fuga: arrestato

Era quasi mezzanotte quando i carabinieri hanno notato un losco figuro aggirarsi nell’oscurità. E’ stato sorpreso a rubare grondaie in rame da una scuola dell’infanzia a Sant’Agostino di Castelfidardo l’altra sera. L’uomo, 45enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è stato arrestato nella flagranza del reato. I carabinieri del Norm di Osimo infatti, coordinati dal comandante della Compagnia Giglio, si trovavano nei paraggi e sono riusciti a fermarlo prima che potesse scappare. E’ stato in quel momento che l’uomo, del posto, ha spintonato i militari dell’Arma che comunque sono riusciti a bloccarlo senza riportare lesioni. Il trambusto è durato poco. E’ stato ammanettato e portato ai domiciliari in attesa del rito direttissimo che si è tenuto ieri al tribunale di Ancona. Il reato contestato è tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato ed è stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo, i primi dello scorso dicembre, era stato acciuffato mentre tentava il furto, pare sempre di discendenti in rame, da una villetta di Candia ad Ancona con un compare. Era stato visto da un vicino di casa sul tetto. Impaurito, ha chiamato il 112 e i carabinieri l’hanno fermato. Le grondaie, circa 20 metri in totale, sono state tutte recuperate e già restituite al sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani. Non è il primo furto di rame "sventato" in città. A settembre si erano chiuse e indagini che avevano permesso agli uomini della polizia locale di Castelfidardo di deferire all’autorità giudiziaria un soggetto responsabile almeno di un paio di episodi ai danni di altrettanti edifici della città, tra cui scuole. In quel caso le indagini erano partite da una segnalazione telefonica di una signora preoccupata dalla presenza nei pressi della sua abitazione di un ragazzo, sconosciuto, intento a maneggiare dei discendenti di rame. Sul posto erano state immediatamente inviate due pattuglie in servizio di controllo del territorio cui le ricerche erano state diramate dalla sala operativa di piazza Leopardi. Era già il terzo colpo in pochi giorni. In precedenza furti simili, i cui autori però non hanno ancora un nome, erano stati registrati alla scuola elementare di Padiglione e alla chiesa vecchia di Passatempo di Osimo.

Silvia Santini