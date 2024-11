Ruba il carburante della ditta: denunciato

E’ stato scoperto dai carabinieri mentre rubava il carburante all’impresa per cui lavora. Uno choc per la stessa azienda. La denuncia è scattata subito. I Carabinieri della Compagnia di Osimo infatti hanno deferito in stato di libertà, per furto, un autotrasportatore 55enne, anconetano, già noto alle forze di polizia. L’uomo, nella serata di lunedì, era stato controllato da una pattuglia del Radiomobile a Osimo, a bordo della propria auto, venendo trovato in possesso di tre taniche, contenenti complessivamente 75 litri di gasolio. Insospettiti dalle giustificazioni confuse e poco credibili fornite dall’uomo proprio sul possesso del gasolio, i militari hanno proceduto a una perquisizione domiciliare. A casa del 55enne hanno rinvenuto e subito sequestrato altre 14 taniche contenenti 350 litri dello stesso carburante. Le indagini sono partite subito e hanno consentito di accertare che il gasolio era stato rubato in varie occasioni all’impresa di autotrasporti per la quale l’uomo attualmente lavora.

Non si è trattato quindi di un singolo episodio ma di un’azione ripetuta ai danni della ditta. La refurtiva, del valore stimato in 680 euro, è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziaria a un’impresa autorizzata, in attesa della restituzione al proprietario. Le indagini comunque proseguono. Non sarebbe il primo caso: anni fa in una ditta di Castelfidardo andò "in scena" la stessa operazione, con la scoperta da parte dei carabinieri di un operaio del posto che da tempo sottraeva benzina per fini propri dall’azienda che però, insospettita, ha chiamato direttamente il comando per un controllo che ha dato esito positivo. Anche questo fine settimana i controlli per le strade, che hanno permesso di fermare il 55enne, saranno intensi lungo tutte le arterie della Valmusone.